Boris Johnson i-a comunicat Angelei Merkel ca trebuie facute progrese in negocierile comerciale post-Brexit

Premierul britanic, care a discutat duminica cu omologul german, si-a reafirmat convingerea ca, "desi convenirea unui acord in zilele urmatoare ar fi benefica pentru ambele parti, Marea Britanie este de asemenea pregatita sa incheie perioada de tranzitie in stil australian", conform unui comunicat al biroului premierului Boris Johnson."Prim-ministrul a subliniat ca trebuie sa se faca progrese in zilele urmatoare pentru a reduce lacunele semnificative in special in domenii precum pescuitul si conditiile de concurenta echitabile prin intermediul unor discutii intensive intre negociatorii sefi", conform sursei citate.Australia nu are un acord cuprinzator de liber schimb cu UE , astfel incat cea mai mare parte a comertului se face in conformitate cu normele OMC.