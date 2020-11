Boris Johnson ii ameninta pe englezi cu un al treilea lockdown in ianuarie, daca nu respecta restrictiile

Elogiindu-i pe cei care au respectat regulile in timpul lockdown-ului national din noiembrie, Boris Johnson a spus ca ei au prevenit ca sistemul de sanatate sa fie "coplesit".El a avertizat totusi ca populatia sa nu coboare garda jos si a afirmat ca daca restrictiile care se vor aplica din 2 decembrie, bazate pe un sistem cu trei niveluri, nu sunt respectate, ar putea exista un nou lockdown in ianuarie."Daca ne relaxam acum, riscam sa pierdem controlul asupra acestui virus din nou, risipind castigurile obtinute cu greu si fortandu-ne sa intram intr-un nou lockdown in noul an, cu toate pagubele pe care le presupune asta", le-a spus Johnson jurnalistilor."Stiu ca acest lucru va aduce multe batai de cap si o frustrare speciala pentru sectorul nostru al ospitalitatii", a adaugat el."As vrea sa fie altfel, dar daca este sa tinem deschise scolile, asa cum trebuie, atunci optiunile noastre pentru a dobori aceasta boala sunt limitate", a spus prim-ministrul.Comentariile lui Boris Johnson au fost facute dupa ce guvernele englez si scotian au prezentat restrictiile pe care vor trebui sa le respecte cetatenii lor in timpul sezonului sarbatorilor.Ministrul sanatatii britanic, Matt Hancock, a dezvaluit intr-un discurs sustinut in parlament care vor fi regiunile din Anglia care vor avea cele mai dure restrictii locale cand tara iese din carantina nationala, pe 2 decembrie.Hancock a spus ca unele din orase din nordul Angliei si din Midlands, printre care Manchester, Birmingham si Leicester, se vor confrunta cu cele mai dure restrictii, cele de nivelul al 3-lea, in timp ce Londra este incadrata pentru moment la nivelul al 2-lea.Premierul scotian Nicola Sturgeon a anuntat parlamentul din tara sa ca restrictiile vor fi relaxate in perioada Craciunului in perioada 23-27 decembrie, pentru a le permite cetatenilor sa calatoreasca in Marea Britanie pentru a se intalni cu prietenii si familia.Anglia, Scotia , Tara Galilor si Irlanda de Nord au convenit anterior in aceasta saptamana sa relaxeze restrictiile in perioada Craciunului, pentru ca oamenii sa-si poata vede familiile.Unele dintre aceste reguli pentru perioada 23-27 decembrie le permit britanicilor sa se intalneasca cu familiile din alte doua gospodarii, dar numai in locuinte private, lacase de cult si spatii in aer liber.