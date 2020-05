Boris Johnson isi apara consilierul care a incalcat regulile de izolare: Si-a urmat instinctele de parinte

Ziare.

com

Dupa o discutie detaliata cu Cummings, Johnson a spus ca a ajuns la concluzia ca acesta "a urmat instinctele oricarui tata si oricarui parinte" si "in orice privinta, el a actionat responsabil si legal si cu integritate".Prim-ministrul a tinut conferinta de presa ca raspuns la presiunile de a-l demite pe controversatul consilier venite nu numai din partea opozitiei, ci si din randurile majoritatii sale conservatoare."Este o insulta fata de sacrificiile facute de poporul britanic faptul ca Boris Johnson a ales sa nu intreprinda nicio actiune impotriva lui Dominic Cummings", a spus in replica pe Twitter Keir Starmer, liderul Partidului Laburist, de opozitie."Publicul va fi iertat pentru ca a gandit ca exista o regula pentru cel mai apropiat consilier al prim-ministrului si alta pentru poporul britanic", a adaugat el.Anterior, membri ai Partidului Conservator al lui Johnson s-au alaturat apelurilor de demitere a lui Cummings dupa relatari din ziarele duminicale care sugerau ca acesta a incalcat restrictiile de calatorie de mai multe ori.Cummings, in varsta de 48 de ani, arhitectul campaniei pentru referendumul din 2016 care a dus la Brexit, se afla in mijlocul unei furtuni politice, de cand doua ziare au dezvaluit vineri seara ca a plecat la sfarsitul lunii martie cu sotia sa si cu fiul lor la parintii sai in Durham (400 km nord-est de Londra), in timp ce avea simptome de coronavirus.Potrivit serviciilor premierului, Dominic Cummings a facut calatoria deoarece avea nevoie de ajutor pentru a-si ingriji fiul in timp ce sotia lui era bolnava, iar familia a locuit intr-o cladire separata a proprietatii.Un martor ocular citat de The Sunday Mirror si The Observer a spus de asemenea ca l-a vazut pe Cummings intr-un cunoscut punct turistic aflat la circa 50 de kilometri de Durham pe 12 aprilie.Consilierul a fost vazut din nou la Durham pe 19 aprilie, dupa ce se recuperase deja si se intorsese la Londra, au scris The Guardian si Mirror in editiile lor de duminica.Politia locala a confirmat ca oficialul si familia sa au vizitat proprietatea din Durham.La vremea respectiva, numai calatoriile esentiale erau permise, pentru a reduce raspandirea noului coronavirus.In situatii similare s-au aflat si alti oficiali de rang inalt din Regatul Unit, care au demisionat recent.Principalul consilier medical al guvernului scotian, Catherine Calderwood, a demisionat dupa ce a ignorat propriile sfaturi si a calatorit la o a doua resedinta intr-o zona rurala de pe coasta de est a Scotiei.Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College London, de asemenea si-a dat demisia din functia de consultant al guvernului, dupa ce a recunoscut ca a incalcat regulile de izolare.Guvernul britanic a fost tinta criticilor de saptamani intregi. Bilantul deceselor in tara a depasit 36.000, facand din Marea Britanie natiunea cu cel mai mare numar de victime din Europa, scrie dpa.