Premierul britanic Boris Johnson se insoara pentru a treia oara. Pandemia COVID-19 a intarziat fericitul eveniment

Boris Johnson si Carrie Symonds s-au logodit in 2019, insa au fost nevoiti sa amane oficializarea relatiei din cauza pandemiei.Johnson, in varsta de 56 de ani, si Symonds, in varsta de 33 de ani, au in plan sa se casatoreasca pe 30 iulie 2022.Nu este clar unde va avea loc ceremonia. Este posibil ca ea sa fie gazduita pe proprietatea prim-ministrului din Buckinghamshire sau in parcul safari Port Lympne din Kent, unde lucreaza Symonds.Johnson si Symonds reprezinta primul cuplu necasatorit care traieste in Downing Street. Ei s-au mutat acolo in iulie 2019.Johnson a cerut-o in casatorie pe partenera lui in timpul unei vacante in Caraibe, in urma cu doi ani. Cuplul a ales sa locuiasca intr-un apartament cu patru camere din Downing Street 11, si nu in resedinta oficiala cu doua camere din Downing Street 10.Logodna lor si sarcina lui Symonds au fost anuntate in februarie 2020.Boris Johnson, care a mai fost casatorit de doua ori, a finalizat in aceeasi luna divortul de Marina Wheeler, cu care are doi fii si doua fiice.Fiul lui Johnson cu Symonds, Wilfred, s-a nascut in luna aprilie a anului trecut.