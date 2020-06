Boris Johnson, tinta ironiilor din cauza "interdictiei la sex" pe care practic a impus-o prin masurile antiCOVID-19

Ziare.

Potrivit noilor reguli, nimeni nu are voie la o intrunire care are loc intr-un loc public sau privat in interior, la care participa doua sau mai multe persoane din gospodarii diferite.Britanicii considera ca aceasta regula este o "interdictie de a face sex", scrie NDTV , care citeaza Reuters.Totusi, un oficial din Guvern sustine ca masura e menita sa asigure "protectia oamenilor", nu sa le ingreuneze viata intima."Cu aceasta masura vrem sa ne asiguram ca oamenii stau in casele lor, in timpul noptii", a spus Simon Clarke, ministrul Locuintelor, Comunitatilor si Administratiei Locale.Intrebat daca cei care formeaza un cuplu au voie sa intretina relatii sexuale in aer liber, Clarke a replicat: "E drept sa spunem ca riscul de transmitere a coronavirusului este mult mai scazut in aer liber decat in interior, dar evident ca nu incurajam oamenii sa faca asa ceva afara. Nici acum, nici in alta perioada".Pe Twitter, hashtagul "#sexban" era in top, in Marea Britanie. Multi internauti au criticat aceasta regula si chiar au evocat viata personala a premierului Boris Johnson, care nu este casatorit, ci logodit cu Carrie Symonds. Cei doi au devenit parinti la inceputul acestui an.Conservatorul Tobias Ellwood a criticat si el aceasta politica, catalogand-o drept "absurda".Unii internauti s-au intrebat cum se va asigura respectarea acestei masuri."Este ridicol. Exista cumva 'politia sexului' ca sa se asigure ca aceasta interdictie de a face sex este respectata? Vine cineva sa ne bata la geam, in usa? Sau trimit drone sa ne verifice?", a scris un utilizator pe Twitter.A.D.