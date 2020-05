Boris Johnson va participa personal la urmatoarea runda de negocieri cu UE pentru relatia post-Brexit

Ziare.

Ultima runda de discutii intre Londra si Bruxelles s-a incheiat pe 15 mai fara progrese majore, iar cele doua parti se afla sub presiunea timpului, intrucat o eventuala extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit trebuie solicitata inainte de 1 iulie.Insa guvernul condus de Boris Johnson exclude orice prelungire a acestei perioade in care Regatul Unit aplica regulile UE si care se incheie pe 31 decembrie, chiar si cu riscul unui "no-deal"."Politica guvernului este ca nu vom extinde perioada de tranzitie" si aceasta este o pozitie "ferma", a insistat miercuri David Frost. "Am acordat mereu multa importanta libertatii economice si politice la finele acestui an si evitarii unor plati importante catre bugetul european (...) Si desigur, acesta se va realiza punand capat perioadei de tranzitie la sfarsitul anului", a adaugat oficialul britanic.Declaratia sa survine dupa ce, mesaj transmis intr-o scrisoare adresata partidelor britanice de opozitie care au cerut o prelungire a acestei perioade cu doi ani.ramane solicitarea Bruxelles-ului ca in schimbul unui acord de liber schimb fara cote si taxe vamale Regatul Unit sa aplice unele dintre normele blocului comunitar, asa-numitul ''level playing field'', pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana. Londra respinge aceasta solicitare, invocand ca altor parteneri comerciali UE nu le-a cerut acceptarea unor asemenea reguli si Regatul Unit nu mai doreste sa aplice regulile europene in conditiile in care a iesit din UE.Concret,Un, sector pentru care UE solicita o intelegere cu Regatul Unit care sa prevada acces reciproc in apele celor doua parti si sa instituie cote de pescuit.