Boris Johnson vrea sa inaspreasca verificarile la frontiera din cauza noilor variante ale COVID-19, care ar putea sa reziste la vaccin

Noua varianta Covid din Marea Britanie

"Trebuie sa intelegem ca exista un risc, cel putin teoretic, ca o noua varianta rezistenta la vaccinuri sa apara pe teritoriul nostru. Trebuie sa fim in masura sa o tinem sub control", a declarat premierul britanic presei, luni, in cadrul unei vizite la un centru de vaccinare."Vrem sa ne asiguram ca ne protejam populatia, ca protejam aceasta tara de noi infectii venite din stranatate. Trebuie sa gasim o solutie", a declarat Johnson.Regatul Unit a descoperit in decembrie, in sudul Angliei, o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 , mai contagioasa decat virusul initial, insa primele studii arata ca vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech este eficient impotriva acestei mutatii.In schimb se discuta despre problema efecientei vaccinurilor in cazul altor variante descoperite recent - in Africa de Sud si Brazilia.Boris Johnson anunta ca analizeaza posibilitatea unei relaxari - catre jumatatea lui februarie - a izolarii impuse in Regatul Unit la inceputul lui ianuarie in lupta impotriva Covid-19.El estimeaza ca regatul ar urma sa-si atinga - pana la 15 februarie - obiectivele in vaccinarea persoanelor celor mai vulnerabile.Regatul Unit - care inregistreaza aproape 100.000 de morti din cauza covid-19 potrivit unor date oficiale - este a cincea cea mai indoliata tara din lume.