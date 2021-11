Șocul vieții, suferit de un britanic. Casa i-a fost vândută fără să știe în timp ce era plecat din oraș

Un bărbat din Marea Britanie a suferit şocul vieţii lui când s-a întors acasă şi a aflat că locuinţa lui a fost vândută fără ca el să ştie, scrie BBC, citat de Adevărul.

Potrivit sursei citate, Mike Hall, care lucra de o perioadă în Ţara Galilor, a aflat vestea de la vecini. Bărbatul s-a întors la Luton, unde se află proprietatea, şi a găsit casa în şantier şi un nou proprietar care i-a spus că a cumpărat imobilul.

„M-am dus la uşă, am încercat cheia, n-a mers şi mi-a deschis un om. L-am dat la o parte şi am intrat. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Am fost şocat să văd casa goală; toată mobila, covoare, draperii, tot-tot dispăruse din casă. Am fost şocat - văzând casa în starea în care era, oricum eram şocat - dar să-mi spună poliţia că nu este vorba despre o faptă penală este pur şi simplu incredibil”, a spus Mike Hall.

Avocaţii implicaţi în tranzacţie au refuzat să comenteze, spunând că se face o anchetă în acest caz.

BBC a reuşit să afle că identitatea bărbatului a fost furată şi folosită pentru a vinde casa şi pentru a îndeplini formalităţile bancare.

Ads