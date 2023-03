Britanicii au trimis avioane de lupta dupa doua aeronave rusesti care le-au intrat in spatiul aerian

Doua avioane britanice de lupta au fost ridicate sambata de la sol de la o baza din Scotia, dupa o incursiune a unor aeronave ruse, a anuntat Ministerul britanic al Apararii, citat de Reuters.

"Doua (aeronave - n.red.) Typhoon au fost trimise in aceasta dimineata (sambata - n.red.) de la RAF Lossiemouth, in cadrul sistemului RAF de Alerta pentru Reactie Rapida, in replica la doua avioane ruse care au intrat in spatiul aerian britanic", a anuntat Ministerul intr-un comunicat.

"Ambele avioane s-au intors in siguranta la RAF Lossiemouth", au adaugat autoritatile.

Marea Britanie ridica in mod regulat de la sol avioane de lupta pentru a intercepta aeronave ruse in apropiere de spatiul sau aerian.

Interceptarile de avioane ruse de catre NATO s-au inmultit in ultimii ani, pe fondul tensiunilor dintre Occident si Moscova, in urma razboiului din Ucraina.

