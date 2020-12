Britanicii si europenii mai au doar "cateva ore" la dispozitie pentru a incheia un acord post-Brexit. Oficial: UE va instala bariere daca britanicii refuza sa-si adapteze legislatia standardelor europene

"Acesta este momentul adevarului. Mai avem doar putin timp, cateva ore, pentru a purta aceste negocieri in mod eficient, daca vrem ca acest acord sa intre in vigoare la 1 ianuarie", a subliniat vineri, in Parlamentul European (PE), la Bruxeles, Michel Barnier."Exista o sansa sa ajungem la un acord, dar calea este foarte ingusta", a apreciat negociatorul-sef european, subliniind ca problema cotelor de pescuit si a accesului in apele britanice este in continuare una dintre principalele dificultati ale acestor negocieri."In acest moment eu nu pot sa spun care va fi rezultatul negocierilor", a recunoscut el, indemnandu-i pe europeni sa se pregateasca pentru orice scenariu.Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis joi seara presedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen ca el considera ca un "no deal" este "foarte probabil", doar daca UE nu-si schimba pozitia.Ursula von der Leyen a anuntat, la randul sau, progrese importante, insa a recunoscut ca exista in continuare divergente, mai ales in dosarul pescuitului.Michel Barnier sustine in continuare ca cele doua tabere depun eforturi sa incheie un acord, insa el a reiterat vineri ca este exclusa adoptarea unui text care sa fie in defavoarea pietei comune de 450 de milioane de consumatori.UE urmeaza sa instaureze bariere vamale, in cazul in care britanicii refuza sa-si adapteze legislatia standardelor europene, a avertizat el. Marea Britanie a prasit in od oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie, insa respecta reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la 31 decembrie.Cele doua parti au avut la dispozitie aceasta perioada de tranzitie pentru a stabili cadrul viitoarei lor relatii, insa nu au reusit sa faca acest lucru, alimenttnd temeri in mediile economice cu privire la un Brexit dezordonat, la un haos in porturile britanice si la probleme de aprovizionare a insulei.