Ca-n filme: A zburat pana la capatul lumii sa-l confrunte, dupa 24 de ani, pe spionul care a pacalit-o sa se indragosteasca de el

O femeie din Marea Britanie, care militeaza pentru justitie sociala, l-a gasit pe barbatul care a pacalit-o, in urma cu 24 de ani, sa aiba o relatie amoroasa de doi ani, el fiind agent sub acoperire.

Helen Steel a zburat din Londra tocmai pana in Australia, unde fostul spion britanic John Dines organizeaza acum traininguri pentru politisti, dupa ce femeia si-a petrecut ultimii ani punand cap la cap indicii pentru a descoperi adevarata identitate a celui pe care l-a iubit si a dezamagit-o, arata The Guardian.

A fost pentru prima data cand Steel l-a contactat pe fostul ofiter sub acoperire, dupa ce a disparut din viata ei acum mai bine de doua decenii, spunand ca are o cadere psihica.

Dupa ce Dines a disparut fara urma, a fost relocat in Australia de catre Politia britanica, autoritatile temandu-se ca Steel este pe punctul de a-l gasi. In ultimii cinci ani, John Dines a organizat traininguri pentru politisti la Universitatea Charles Sturt din Sydney.

Duminica trecuta a fost ziua cea mare. Steel s-a intalnit cu Dines pe Aeroportul Kingsford Smith din Sydney, pentru prima oara in 24 de ani si de cand a aflat ca barbatul a amagit-o.

Dines i-a cerut iertare femeii pentru modul in care a tratat-o. Steels a spus ca scuzele nu sunt suficiente pentru a inlatura ingrijorarile ei.

Femeia sustine ca Dines, din calitatea sa de trainer, ar putea promova in randul politistilor australieni aceleasi tactici pe care le-a folosit in Marea Britanie si de pe urma carora ea a avut de suferit.

"Am simtit ca este important sa vin aici pentru a prezenta ce s-a intamplat in Marea Britanie, in cazul in care aceste tactici dezonorante sunt promovate in alte tari", a declarat activista pentru justitie sociala.

Si unii parlamentari australieni considera ca asocierea lui John Dines cu Universitatea Kingsford Smith este o rusine si se intreaba daca institutia de invatamant cunostea trecutul barbatului inainte de a-l angaja. Reprezentantii universitatii sustin, totusi, ca atributiile lui Dines sunt strict administrative si ca acesta nu participa la programele de formare pentru agentii de politie.

Steel este doar una dintre femeile care au dat in judecata Politia britanica, dupa ce au descoperit ca au fost pacalite de ofiteri sub acoperire sa aiba relatii amoroase de durata.

In ceea ce il priveste pe Dines, Politia i-a dat in 1987 identitatea unui copil de opt ani care murise de leucemie, iar acesta a pretins ca este activist anti-capitalist pentru a se infiltra in grupurile de protectie a mediului.

In acea perioada a cunoscut-o pe Steel, care milita inca de pe atunci pentru justitie sociala, si au inceput o relatie de dragoste. I-a spus chiar ca vrea sa isi petreaca restul vietii alaturi de ea.

A ascuns faptul ca face parte dintr-o unitate secreta a Politiei Metropolitane, care se ocupa cu spionajul grupurilor politice.

In vara anului 1991, Dines a inceput sa se planga ca are o cadere psihica si i-a spus lui Steel ca vrea sa fuga pentru a scapa de demonii care il urmaresc. I-a zis femeii inclusiv ca, in copilarie, a fost abuzat de parinti.

Barbatul a disparut din viata lui Steel in martie 1992, spunandu-i ca pleaca in Africa de Sud, pentru ca nu mai suporta. Femeia a ramas indurerata, tamandu-se chiar ca Dines s-ar putea sinucide.

