Peste 3,8 milioane de oameni s-au vaccinat in Marea Britanie de la inceputul campaniei de imunizare

Lovita de o noua tulpina a coronavirusului care poate fi cu 70% mai contagioasa potrivit autoritatilor sanitare, Marea Britanie deplange cel mai grav bilant din Europa cu peste 89.000 de morti.Acuzat de la inceputul crizei ca a impus restrictii prea tarziu, apoi ca le-a ridicat prea repede, ignorand avizul oamenilor de stiinta. guvernul lui Boris Johnson isi concentreaza eforturile asupra vaccinarii in masa, sperand sa iasa din cel de-al treilea lockdown la inceputul lui martie.De la declansarea campaniei de vaccinare pe 8 decembrie, peste 3,8 milioane de persoane au primit prima doza de vaccin in Marea Britanie, prima tara occidentala care a inceput acest proces.Pana in prezent indreptata spre grupa de varsta de peste 80 de ani, rezidentii caminelor de batrani si ingrijitorii lor, precum si spre personalul medical din prima linie, vaccinarea se extinde luni.Daca vaccinarea primelor grupuri "ramane o prioritate", centrele de vaccinare dispun de aprovizionarea si capacitatea necesara pentru a incepe vaccinarea persoanelor "peste 70 de ani si persoanelor extrem de vulnerabile", a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat.Guvernul si-a stabilit ca obiectiv sa vaccineze cele patru grupuri prioritare, circa 15 milioane de persoane, pana la jumatatea lui februarie.