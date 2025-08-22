Carnea de cal, in placintele elevilor de la zeci de scoli din Marea Britanie

In urma testelor de laborator efectuate in ultimele zile de inspectorii sanitari din Marea Britanie, s-a descoperit ca placintele distribuite elevilor din 47 de scoli din Lancashire contineau carne de cal.

Placintele cu carne de cal au fost retrase din scolile cu pricina, iar Agentia britanica pentru Standarde Alimentare a transmis ca va supune produsele mai multor teste de laborator, pentru a vedea daca produsele erau 100% din carne de cal sau daca mai contineau si carne de vita.

"Consiliul local din Lancashire a retras produsele din carne de vita din cantinele a 47 de scoli, dupa ce s-a dovedit ca acestea contineau urme de carne de cal. Rezultatele provizorii au aratat ca placitele proveneau de la un furnizor extern", au transmis autoritatile din Marea Britanie, citate de The Telegraph.

Scandalul carnii de cal din Marea Britanie a izbucnit in urma cu cateva saptamani si s-a extins rapid la nivelul intregii Europe. Initial, mai multe teste realizate pe lasagna si spaghete bolognese de la Findus, etichetate ca fiind cu care de vita, s-au dovedit a fi produse din cal.

Potrivit autoritatilor britanice, carnea de cal din produsele vandute in Marea Britanie ar fi provenit de la abatoarele din Romania. Ulterior, in urma unor anchete desfasurate de autoritatile romane, s-a dovedit ca romanii nu au exportat carne de cal ca fiind de vita.

