VIDEO Sute de TIR-uri stau la coada pentru a intra in Marea Britanie, in perspectiva unui Brexit fara acord comercial

Potrivit digi24, care citeaza Sunday Times, in perspectiva unui Brexit fara acord, temerile ca totul se va incheia cu un esec sunt mai mari decat sperantele. Potrivit sursei amintite, guvernul a avertizat supermarketurile si farmaciile din Marea Britanie sa inceapa sa-si faca stocuri, pentru ca un Brexit fara acord este probabil.Sursa citata mai arata ca in sudul Marii Britanii s-au creat deja cozi kilometrice de TIR-uri care ar incerca sa ajunga in Marea Britanie inainte de Anul Nou, cand este de asteptat ca schimburile comerciale sa se supuna altor reguli decat cele din prezent. Sursa citata mai arata ca autoritatile britanice le reamintesc soferilor acest lucru prin mesaje afisate pe panouri uriase.Potrivit digi24.ro , un Brexit fara acord cu Bruxelles -ul va presupune plata de taxe vamale de 5,7% pentru exporturile catre Marea Britanie. Bunurile importate de europeni din Regatul Unit ar urma sa fie taxate si ele la vama cu 4,3%. Pentru unele produse agricole taxele ar putea depasi, insa, 20%.Marea Britanie produce doar 55% din alimentele pentru consum propriu, iar 26% provin din tarile UE , pana acum importate fara taxe si controale vamale, arata corespondentul RFI la Londra.Potrivit The Guardian, specialistii cred ca lipsa unui acord pentru Brexit va declansa, sub imperiul panicii, o goana generala dupa cumparaturi, mai ampla decat cea care a fost in martie, la inceputul pandemiei de coronavirus.