Chiriile din Londra, atat de mari incat e mai ieftin sa faci naveta din Barcelona

Chiriile pentru locuintele din Londra sunt destul de costisitoare. Preturile au crescut atat de mult, incat un barbat care lucreaza ca Social Media Manger in Londra a facut un calcul in urma caruia a reiesit ca este mai ieftin sa locuiesti in Barcelona si sa faci naveta.

Sam Cookney, de 30 de ani, a aratat ca pretul scazut la chirii, la transport si taxele locale mai mici ar face din Barcelona orasul ideal de locuit, scrie Daily Mail. Calculul facut de barbat se bazeaza pe preturi si oferte gasite pe Internet.

Cat costa sa traiesti in Londra

Astfel, in West Hampstead, o garsoniera ar costa 1.505 de lire. La cheltuiala pe luna trebuie adaugata taxa de 75 de lire catre Consiliul Local plus biletele de calatorie cu transportul in comun catre locul de munca (116.80 lire). Astfel, totalul ar ajunge la 1.697 lire.

Cat costa sa traiesti in Barcelona si sa lucrezi in Londra

Ads

Sam Cookney a comparat acest pret cu un apartament cu trei camere din Barcelona, acolo unde chiria pe luna este 580 de lire. Locuinta s-ar afla in cartierul Les Corts, in apropierea metroului. Mai mult, barbatul a gasit si o oferta la compania Ryanair prin care un zbor dus-intors la abonament ar costa 29 de lire pe zi.

Cel mai scump loc de parcare din Londra: 300.000 de lire

Barbatul a calculat si cat ar costa drumurile de la si pana in aeroporturi. Cu totul, transportul ar costa 778 de lire pe luna. Astfel, in total, transport si cazare, sa locuiesti in Barcelona ar costa 1.358 de lire.

"Simt ca preturile ating noi cote insuportabile. Am tot discutat cu prietenii mei si chiar ne gandim sa parasim Londra si sa facem naveta. Sumele pe care trebuie sa le platim aici chiar nu se justifica", a marturisit Sam Cookney.