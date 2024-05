Complot terorist in Marea Britanie: Un baiat de 14 ani si o fata de 16 se pregateau sa comita atentate

Un baiat in varsta de 14 ani a fost retinut la Blackburn si o fata de 16 ani la Manchester, in Marea Britanie, in cadrul unei investigatii privind terorismul. Cei doi adolescenti s-ar fi pregatit sa comita atacuri teroriste.

Baiatul a fost arestat dupa ce politia a examinat mai multe dispozitive electronice si a descins la o locuinta din Blackburn, iar fata a fost retinuta dupa un raid in Longsight, Manchester, scrie The Guardian.

Ambii au fost retinuti si apoi eliberati pe cautiune, pana la 28 mai. Investigatia autoritatilor britanice implica unitatea de contraterorism nord-vest, politia din zona metropolitana Manchester si politia din Lancashire.

Un martor ocular a povestit ca strada era "plina de politisti de la antiterorism" cand a fost arestata fata.

Numarul arestarilor ce au legatura cu terorismul a crescut in ultimele luni, in conditiile in care un numar tot mai mare de britanici incearca sa ajunga in Siria, unde se crede ca incearca sa lupte alaturi de extremistii gruparii Statul Islamic.

