Principalul consilier britanic in relatia cu Uniunea Europeana: "Sper ca vor renunta la orice resentimente din cauza plecarii noastre"

Intr-un articol in Sunday Telegraph, Frost a aparat din nou masura unilaterala a Marii Britanii de a facilita comertul post- Brexit cu Irlanda de Nord, fata de care UE a promis ca va incepe o actiune legala din cauza incalcarii termenilor acordului pentru Brexit.De la iesirea Marii Britanii din UE anul trecut, relatiile dintre cele doua parti s-au inrautatit, ambele parsi acuzandu-se reciproc ca actioneaza cu rea credinta in legatura cu o parte a acordului comercial, care se refera la circulatia bunurilor catre Irlanda de Nord.Prim-ministrul Boris Johnson , care a incercat sa pastreze distanta fata de aceasta disputa, a declarat ca Marea Britanie si UE vor rezolva ceea ce el a descris ca fiind "problemele tehnice", spunand ca astfel de probleme apar "in primele etape ale noii noastre relatii".Frost, care a condus negocierile Marii Britanii pentru a asigura un acord comercial cu blocul comunitar, a fost numit la inceputul acestui an ministru si principalul om de legatura al lui Johnson pentru legaturile viitoare cu UE si pare sa adopte o abordare mai ferma."Sper ca vor renunta la orice resentimente fata de noi din cauza plecarii noastre si, in schimb, vor construi o relatie de prietenie, intre egali suverani", a scris Frsot intr-un articol de opinie."Pentru asta voi lucra, actionand in mod constructiv atunci cand se va putea, aparand interesele noastre atunci cand trebuie - ca tara suverana in control deplin asupra propriului nostru destin".UE a negat sugestiile unor sustinatori de de marca ai Brexitului ca doreste raul pentru Marea Britanie dupa Brexit, spunand ca se asteapta doar ca Londra sa respecte conditiile acordului de divort.Frost a aparat din nou extinderea de catre guvernul britanic a unei perioade de gratie pentru verificarea anumitor produse alimentare importate de comerciantii cu amanuntul in Irlanda de Nord ca fiind "legala si conforma cu implementarea progresiva si cu buna credinta" a unei parti a acordului comercial post-Brexit numit protocolul pentru Irlanda de Nord.Dar el a adaugat: "Fara aceasta amenintare de perturbare, putem continua discutiile noastre cu UE pentru a rezolva in mod constructiv dificultatile care decurg din protocol - si ne propunem sa facem acest lucru". Viitorul Irlandei de Nord a fost puternic contestat in timpul negocierilor privind Brexitul. In cele din urma, Londra a fost de acord sa lase provincia guvernata de Marea Britanie aliniata la piata unica a UE pentru bunuri, pentru a evita crearea unei granite dure intre Irlanda de Nord si Irlanda, membra a UE, temandu-se ca ar putea fi in detrimentul acordului de pace din 1998 care a pus capat deceniilor de conflicte din provincie.Acest lucru a necesitat verificarea unor bunuri care sosesc in Irlanda de Nord din alte parti ale Regatului Unit, despre care unele intreprinderi spun ca a ingreunat aprovizionarea.Pentru a aborda aceasta problema, guvernul britanic a prelungit perioada de gratie pentru unele controale pana la 1 octombrie.UE contesta faptul ca prelungirea perioadei de gratie a fost in conformitate cu acordul, spunand ca Londra ar trebui sa onoreze ceea ce a semnat. Uniunea a promis sa initieze actiuni in justitie sau o asa-numita "procedura de incalcare a dreptului comunitar" impotriva Marii Britanii.