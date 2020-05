Consilierul de baza al lui Boris Johnson, a incalcat regulile de izolare. Opozitia ii cere demisia, Guvernul il apara

UPDATE 14:28

Publicatiile The Guardian si Mirror au anuntat ca Dominic Cummings a plecat de la Londra la locuinta parintilor sai din Durham, desi avea simptome de coronavirus.Politia din Durham a confirmat ca a fost informata la 31 martie ca a venit cineva de la Londra. Dominic Cummings a fost vazut la parintii sai alaturi de un copil care pare a fi fiul sau.La acea data, Guvernul lui Boris Johnson cerea populatiei sa iasa din case doar pentru nevoi esentiale si cerea celor care prezentau simptome sa ramana acasa."Poporul britanic nu se asteapta ca sa existe o lege pentru el si alta lege pentru Dominic Cummings", a declarat un purtator de cuvant al Partidului Laburist.Si liderul liberal democratilor, Ed Davey, a subliniat ca Dominic Cummings "va trebui sa demisioneze" daca faptele sunt confirmate.Nationalistul scotian Ian Blackford a afirmat ca "in urma acestor informatii, Dominic Cummings nu mai poate ocupa o pozitie importanta. El trebuie sa demisioneze sau sa fie demis".Dominic Cummings, in varsta de 48 de ani, unul dintre artizanii victoriei taberei Brexitului in referendumul din iunie 2016, a fost numit in vara consilier special al lui Johnson. El este, astfel, unul dintre cei mai puternici membri ai Guvernului britanic.- Guvernul britanic l-a aparat insa pe Cummings si, desi recunoaste ca acesta a plecat de la Londra, sustine ca nu a regulile de izolare."Deoarece sotia sa era infectata si cu probabilitatea foarte mare ca si el sa fie contaminat, a fost esential pentru Dominic Cummings sa se asigure ca fiul sau are parte de ingrijirea necesara. Niciun moment, el sau familia lui nu au discutat cu politia, asa cum s-a scris. Faptele lui au fost in conformitate cu regulile de izolare. Domnul Cummings crede ca a actionat rezonabil si legal", a anuntat un purtator de cuvant de la Downing Street.