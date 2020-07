Coronavirus: Marea Britanie, tara cea mai afectata din Europa in materie de supramortalitate, decese care nu sunt neaparat legate direct de COVID-19

La nivelul intregii perioade, Anglia a inregistrat nivelurile de supramortalitate - decese care nu sunt neaparat legate direct de COVID-19 - cele mai ridicate in comparatie cu celelalte trei tari studiate de Oficiul National de Statistica (ONS) si care fac parte din Marea Britanie - Scotia , Tara Galilor si Irlanda de Nord.Cel mai mare varf de supramortalitate la un nivel national a fost insa inregistrat in Spania. Anumite regiuni din nordul Italiei si din centrul Spaniei au cunoscut niveluri deosebit de importante, Bergamo (nordul Italiei) inregistrand cea mai mare rata de supramortalitate - 847,7% fata de medie - in saptamana care s-a incheiat pe 20 martie.", a declarat Edward Morgan, analist la ONS, citat intr-un comunicat."In conjunctie cu scaderea relativ lenta a pandemiei in Regatul Unit, acest fenomen se traduce prin faptul ca la sfarsitul lunii mai Anglia inregistrase cea mai mare supramortalitate globala dintre toate tarile europene studiate", a adaugat el.In ceea ce priveste marile orase, Madridul a inregistrat cel mai mare varf de supramortalitate - 432,7% fata de medie - in saptamana care s-a incheiat pe 27 martie, precizeaza studiul realizat de ONS. In Marea Britanie, orasul Birmingham din centrul Angliei detine recordul national - 249% fata de medie - in saptamana care s-a incheiat pe 17 aprilie, fiind urmat de Londra (226,7% fata de medie, in aceeasi saptamana).Prin prisma numarului de decese atribuite direct maladiei COVID-19, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord est tara cel mai grav afectata din Europa, cu aproape 46.000 de decese raportate in randul persoanelor testate pozitiv cu noul coronavirus.