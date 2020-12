Noua tulpina de coronavirus care se raspandeste in Marea Britanie are mutatii majore: "E detectata intr-o geografie larga"

Mutatiile includ schimbari ale proteinei cu "tepi" pe care coronavirusul SARS-CoV-2 o foloseste pentru a infecta celulele umane, a anuntat un grup de cercetatori care urmaresc genetica virusului. Nu este clar daca aceste mutatii conduc la mai multe infectii."Au loc eforturi pentru a confirma daca oricare dintre aceste mutatii contribuie la transmiterea mai mare", au spus cercetatori din cadrul COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium, intr-un comunicat.Noua varianta, pe care cercetatorii britanici au numit-o "VUI - 202012/01", include o mutatie in regiunea genomului viral care codifica proteina cu tepi. In teorie, aceasta ar putea avea ca rezultat raspandirea mai usoara intre oameni a Covid-19.Guvernul britanic a anuntat, luni, o crestere a noilor infectii, despre care a spus ca ar putea fi partial legata de noua varianta Restrictiile din Londra si alte zone cu numar mare de infectii au fost incluse in categoria cu cel mai ridicat nivel de restrictii legate de Covid-19.Incepand cu 13 decembrie, au fost identificate 1.108 de cazuri de Covid-19 cu noua varianta, predominant in sudul si estul Angliei, a au anuntat autoritatile.Dar, in prezent, nu exista dovezi ca varianta ar provoaca infectii severe cu Covid-19, sau ca ar face vaccinurile mai putin eficiente, au spus oamenii de stiinta."Ambele intrebari necesita studii suplimentare", au spus cercetatorii COG-UK.Mutatiile sau modificarile genetice apar in mod natural la toate virusurile, inclusiv la SARS-CoV-2, pe masura ce se reproduc si circula in populatiile umane. In cazul SARS-CoV-2, aceste mutatii se acumuleaza la o rata de aproximativ una pana la doua mutatii pe luna la nivel global, potrivit specialistilor in genetica ai COG-UK."Ca urmare a acestui proces continuu, multe mii de mutatii au aparut deja in genomul SARS-CoV-2 de la aparitia virusului, in 2019", au spus ei.Majoritatea mutatiilor observate pana acum nu au avut niciun efect aparent asupra virusului si doar o minoritate este susceptibila sa schimbe virusul intr-un mod semnificativ - de exemplu, facandu-l mai capabil sa infecteze oamenii, mai probabil sa provoace boli severe, sau mai putin sensibil la apararea imuna naturala sau indusa de vaccin.Susan Hopkins, consilier medical, a declarat ca "nu este un fapt neasteptat ca virusul sa evolueze si este important sa observam rapid orice modificare pentru a intelege riscul potential". Ea a spus ca noua varianta "este detectata intr-o geografie larga, mai ales in cazul in care este detectat un numar mai mare de cazuri".