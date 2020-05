COVID-19 a "topit" averile miliardarilor din Marea Britanie

Ziare.

Raportul anual privind cele mai mari 1.000 de averi din Marea Britanie, pe care Sunday Times il publica anual din 1989, arata ca aceste persoane sau familii foarte bogate au pierdut 54 de miliarde de lire sterline (60 de miliarde de euro) in doar doua luni.Este pentru prima data din 2009 cand averea cumulata a acestor 1.000 de locuitori bogati ai Marii Britanii a scazut. Peste jumatate dintre acestia au fost afectati.Cu o avere estimata la 16.2 miliarde de lire sterline, inventatorul si industriasul James Dyson a facut un salt de pe locul al cincilea pe primul loc al clasamentului. Regele electrocasnicelor profita de performantele bune ale companiilor sale, dar si de pe urma dezavantajelor celorlalti miliardari.Fratii Sri si Gopi Hinduja, aflati in fruntea clasamentului in 2019, au cazut pe locul al doilea. Proprietarii conglomeratului indian au avut pierderi de 6 miliarde de lire sterline, cea mai mare scadere din clasament. Averea lor este estimata la 16 miliarde de lire sterline, la egalitate cu cea a oamenilor de afaceri, fratii David si Simon Reuben.Dintre ceilalti miliardari celebri, magnatul otelului Lakshmi Mittal a pierdut 4 miliarde de lire sterline si ocupa pozitia a 19-a in clasament.In 2020, Marea Britanie are 147 de miliardari, cu patru mai putini decat anul trecut.Londra ramane capitala mondiala a miliardarilor: 89 dintre acestia au sediul in capitala Regatului Unit."Prima analiza detaliata a finantelor celor super-bogati de la inceputul epidemiei COVID-19 sporeste temerile in privinta unei recesiuni lungi si profunde", comenteaza Sunday Times.Ziarul subliniaza ca cel putin 63 din cei aflati pe lista, dintre care 20 de miliardari, au solicitat pentru angajatii lor ajutor din fondurile publice puse la dispozitie pe durata crizei provocate de pandemie, care asigura angajatilor 80% din salariu, pana la valoarea maxima de 2.500 de lire sterline pe luna.Carys Roberts, directorul Institutului de Cercetare a Politicilor Publice, s-a declarat indignat de aceasta realitate. "De ce nu au folosit propriile buzunare in loc sa ceara familiilor obisnuite sa faca acest lucru in locul lor?" a spus Roberts pentru Sunday Times.