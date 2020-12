Peste 500.000 de europeni au murit de COVID-19. Europa este prima regiune din lume care a depasit acest prag

Informatiile referitoare la noua varianta a coronavirusului din Anglia au dus la noi restrictii inainte de Craciun si zeci de tari si-au inchis granitele pentru calatorii din Marea Britanie, in aceasta saptamana. Italia , tara cu cel mai mare bilant al deceselor legate de Covid-19 din Europa, a depistat duminica un pacient infectat cu noua varianta a coronavitrusului, ca si Danemarca si Franta Pentru a reduce raspandirea, tarile europene iau in considerare verificarea pasagerilor care zboara din Marea Britanie si plasarea in carantina a calatorilor.Pana in prezent, circa 30% din totalul deceselor provocate de Covid-19 la nivel mondial au avut loc in Europa, potrivit datelor analizate de Reuters.Mortalitatea s-a accentuat in Europa in ultimele luni. De la primul deces raportat in Franta in februarie, regiunea a ajuns in opt luni la 250.000 de decese provocate de noul coronavirus. In schimb, numarul deceselor a urcat de la 250.000 la 500.000 in numai 60 de zile.Franta, Spania , Italia, Marea Britanie si Rusia au anuntat sute de morti pe zi, iar in cele cinci tari au avut loc aproape 60% dintre aceste decese.La nivel global au fost inregistrate pana in prezent 77,52 de milioane de cazuri de Covid-19 si 1,71 milioane de decese atribuite acestei boli, potrivit datelor Reuters.