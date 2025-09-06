Desfasurare de forte in Londra: Trei femei au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat terorist

Trei femei au fost arestate, luni dimineata, in estul Londrei, iar autoritatile britanice au transmis ca acest lucru are legatura cu operatiunea antiterorista de saptamana trecuta, in care un alt suspect a fost impuscat in cartierul londonez Willesden.

De asemenea, fortele de ordine au facut si perchezitii care au vizat mai multe adrese din capitala Regatului Unit, transmite BBC.

Potrivit primelor informatii, femeile arestate au 18-19 ani, fiind suspectate pentru organizarea, pregatirea si instigarea la actiuni teroriste.

Politia Metropolitana a precizat ca acestea au fost arestate ca parte a investigatiei cu privire la atentatul dejucat saptamana trecuta in urma operatiunii din Willesden. Atunci, o suspecta a fost impuscata, iar alte patru persoane au fost retinute.

Desfasurarile de forte au loc dupa atacul din 23 martie, cand Khalid Masood a intrat cu o masina in multime pe Podul Westminster si a injunghiat mortal un politist, dupa care a fost ucis de politie langa Parlament. Printre victime s-a numarat si o romanca, Andreea, care a murit in urma ranilor grave.

Ads