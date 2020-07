Detaliile din portretul reginei Elisabeta a II-a, dezvelit la Foreign Office: "Maiestatea Sa este cel mai bun diplomat al nostru"

Portretul o reprezinta pe Elisabeta a II-a purtand o rochie albastra pana la genunchi, perle si pantofi negri cu tocul scurt, asezata pe un scaun acoperit cu foita de aur, intr-o camera bogat mobilata, cu o ceasca de ceai si o vaza cu trandafiri mov pe o masa, in spate.Pe perete, in spatele reginei, se afla partea de jos a unui potret mai vechi, in care se vad un caine din rasa Cavalier King Charles Spaniel si partea inferioara a unei rochii albe cu volane a unei doamne."Ma bucur ca am avut sansa sa-l vad. Sper sa-l vad in realitate intr-o buna zi", a declarat regina dupa ce a asistat la dezvelirea portretului online.Suverana in varsta de 94 de ani a multumit personalului Ministerului de Externe pentru eforturile in vederea repartierii britanicilor care intampina dificultati in a reveni acasa din cauza restrictiilor impuse impotriva covid-19 si a ascultat informatii despre eforturi internationale in vederea dezvoltarii unui vaccin impotriva SARS-CoV-2."Maiestatea Sa Regina este cel mai bun diplomat al nostru", a declarat seful serviciul diplomatic britanic Simon McDonald.Elizabeth a II-a a pozat in doua in vederea realizarii portretului lui Escofet, nascuta la Barcelona , dar care si-a petrecut cea mai mare parte a vietii in Regatul Unit si care a fost distinsa cu cele mai prestigioase premii britanice pentru portrete in 2018.