Documente militare secrete ale armatei britanice, gasite intr-o statie de autobuz. Unele se refera la distrugatorul HMS Defender

Un set de documente vorbeste despre reactia probabila a Rusiei la trecerea navei prin apele ucrainene de pe coasta Crimeei.Altul detaliaza planurile pentru o posibila prezenta militara a Regatului Unit in Afganistan dupa incheierea operatiunii NATO conduse de SUA.Ministerul Apararii a declarat ca investigheaza "un incident in care au fost recuperate documente sensibile de aparare de catre un om obisnuit".Documentele, in total de aproape 50 de pagini, au fost gasite intr-o gramada umeda din spatele unei statii de autobuz din Kent marti dimineata.BBC considera ca documentele, care includ e-mailuri si prezentari PowerPoint, au provenit din biroul unui inalt oficial de la Ministerul Apararii.Documentele referitoare la distrugatorul HMS Defender, arata ca o misiune descrisa ca fiind o "traversare pasnica prin apele teritoriale ucrainene", cu tunurile acoperite si elicopterul navei in hangarul sau, ar putea conduce la un raspuns agresiv din parte Rusiei.Miercuri, peste 20 de avioane rusesti si doua nave de paza de coasta au survolat nava de razboi in timp ce naviga la aproximativ 19 mile in largul coastei Crimeei.Ministerul Apararii din Moscova a declarat ca o nava de patrulare a tras focuri de avertizare si un jet a aruncat bombe in calea distrugatorului, dar guvernul britanic a respins acest mesaj, negand ca ar fi fost trase vreun foc de avertizare, relateaza BBC