Efectul Boris Johnson: De ce s-au inghesuit britanicii in metrou si autobuze (Foto&Video)

Shocking footage of packed London Bus begs Question: is UK heading for a Second Wave? @Johnrashton47



Watch full interview: https://t.co/ei1ZCozomQ pic.twitter.com/uImf1eu128 - Double Down News (@DoubleDownNews) May 13, 2020

#backtowork #londonunderground selfish bastards who don't wear masks on public transport should be barred entry from stations and platforms etc #dickheads #COVIDー19 0 pic.twitter.com/ooHl7Gtym7 - Filters are for Coffee (@ZeepingAlong) May 13, 2020

Ziare.

com

Imagini cu metroul londonez sau cu autobuzele double-decker (supraetajat) pline pana la refuz au facut inconjurul Internetului si au starnit noi critici la adresa premierului britanic Boris Johnson, pentru ca nu a gestionat eficient criza COVID-19.Oamenii s-au inghesuit in mijloacele de transport in comun, iar unii nici macar nu purtau masti sanitare. Astfel, se pune intrebarea: Ce are de gand sa faca Boris Johnson pentru a preveni un al doilea val al epidemiei, in contextul in care oamenii se intorc la serviciu?Criticile la adresa guvernului britanic au curs inca din weekend, cand Johnson a sustinut un discurs confuz si aparent contradictoriu despre modul in care tara va iesi din izolare si va reveni la normal, scrie CNN Intr-un discurs inregistrat si difuzat duminica, Johnson a anuntat ca cine nu poate lucra de acasa "ar trebui incurajat in mod activ sa se duca la serviciu", dar a adaugat ca lucratorii ar trebui sa evite transportul in comun, deoarece capacitatea trenurilor va fi limitata oricum.Prim-ministrul britanic a mai spus populatiei sa incerce sa se duca la serviciu cu masina personala, cu bicicleta sau, daca poate, chiar pe jos.Discursul lui Johnson, care parea sa insemne ca oamenii vor fi lasati sa se duca la job chiar a doua zi, a fost criticat intens de Opozitie. "Mesajele sunt confuze", a semnalat la randul sau un lider de sindicat.Astfel, luni dimineata, Guvernul s-a vazut nevoit sa vina cu clarificari... Oamenii au avut voie sa se intoarca la serviciu incepand de miercuri, si nu de luni.In Londra, multi oameni lucreaza in industria serviciilor si nu au masina, asa ca aglomeratia din metrou sau autobuze era inevitabila, mai ales dupa indemnul lui Boris Johnson, potrivit sursei citate.O alta problema ar fi si portul mastii. Guvernul britanic a recomandat, marti, ca cetatenii sa poarte masti sanitare in spatii inchise, insa acest lucru nu e obligatoriu.De asemenea, miercuri dupa-amiaza, Boris Johnson si-a exprimat ingrijorarea in privinta "numarului mare de muncitori care folosesc mijloacele de transport in comun" si a spus ca "guvernul indeamna oamenii sa nu circule la ore de varf"."Lucram cu TfL (Transport for London) pentru a ne asigura ca vom avea mai multa capacitate. Trebuie sa descurajam oamenii sa mearga la munca la ore de varf si trebuie ca operatorii TfL sa puna la dispozitie mai multe trenuri", a spus premierul.Insa aceasta cerinta, cel mai probabil, va fi intampinata de greve. Mick Cash, secretarul general al sindicatului Muncitorilor Feroviari, Maritimi si din Transporturi, a declarat ca lucratorii din aceste domenii vor intra in greva daca nu sunt luate masuri de protectie."Daca membrii nostri nu sunt in siguranta, le vom spune clar: aveti grija de voi si nu lucrati. Este vorba despre protectia muncitorilor, dar si a calatorilor. Trenurile aglomerate, peroanele aglomerate si autobuzele aglomerate reprezinta un pericol major, riscam ca mai multi oameni sa se imbolnaveasca de COVID-19 si inrautatim situatia", a declarat Mick Cash pentru Sky News.Iata cateva imagini de miercuri:Oricum, nu e prima oara cand Boris Johnson este criticat pentru cum a gestionat criza COVID-19. Inainte ca numarul de cazuri sa explodeze in Regatul Unit, guvernul britanic a fost acuzat ca a pus in pericol viata cetatenilor pentru ca a impus masuri restrictive mult prea tarziu.Pana acum, in Marea Britanie au fost confirmate 229.705 de cazuri de coronavirus, iar 33.186 de persoane si-au pierdut viata.A.D.