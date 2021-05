Vaccinul Astra Zeneca are o eficacitate de 85% - 90% in Marea Britanie, unde cresc infectarile cu varianta indiana de covid

Conform aceleiasi analize, a fost remarcata o usoara diminuare a eficacitatii la 10 saptamani dupa prima doza. Pentru a vaccina cat mai multe persoane intr-un timp cat mai scurt, Marea Britanie a marit la 12 saptamani intervalul dintre doze , desi de exemplu Pfizer nu recomanda acest lucru pentru vaccinul sau.Acest interval a fost redus saptamana trecuta la 8 saptamani pentru persoanele in varsta de peste 50 de ani, pentru a le oferi o protectie sporita celor vulnerabili, in contextul ingrijorarilor privind raspandirea variantei indiene B.1.617.2 a coronavirusului SARS-CoV-2. Inca 457 de noi cazuri de infectare cu aceasta varianta au fost confirmate joi in Marea Britanie , astfel ca numarul acestora a urcat in aceasta tara la 3.424 fata de miercuri. Numarul noilor cazuri de COVID-19 confirmate joi in Marea Britanie, indiferent de varianta, este de 2.874.Varianta indiana B.1.617 grupeaza trei sub-variante distincte (B.1.617.1, B.1.617.2 si B.1.617.3), cu unele mutatii comune si altele diferite, B.1.617.2 fiind cea care se raspandeste in Marea Britanie.Principalul responsabil sanitar al guvernului de la Londra, Chris Whitty, a avertizat vineri ca aceasta varianta este si mai transmisibila decat varianta britanica a coronavirusului (B.1.1.7 - varianta Kent) si, in timp, ea va deveni dominanta, la fel cum s-a intamplat cu varianta britanica.