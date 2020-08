GALERIE FOTO Plajele din Marea Britanie sunt invadate de turisti, cu sfidarea regulilor de distantare sociala

Distantarea sociala nu mai era posibila

Foto: Hepta.ro

Recorduri de temperatura

Foto: Hepta.ro

Amatorii de bronzat si bai in mare au fost avertizati sa evite 19 plaje din Anglia, care sunt pline pana la refuz de oameni care incearca sa se racoreasca pe o caldura record pentru Marea Britanie, care ar putea ajunge la temperaturi de aproape 40 C. Pana la amiaza, Garda de Coasta a avertizat oamenii sa ramana in siguranta pe plaja, dupa ce echipele de salvare au raspuns la 70 de apeluri in Marea Britanie, in timp ce politistii si angajatii consiliilor patrulau destinatii aglomerate de pe litoral, anunta RFI. Pe fondul unei alerte de temperatura ridicata, amatorii de plaja au inceput sa soseasca inca de la ora 3 dimineata pe plaja Bournemouth de pe coasta de sud pentru a ocupa cele mai bune locuri.Aplicatia Beach Check din Bournemouth Council arata rosu pentru 20 din 24 de plaje, ceea ce inseamna "evita", intrucat distantarea sociala nu a mai era posibila pentru a stopa raspandirea Coronavirus, deoarece erau atat de aglomerate.Parcarile din Bournemouth, Camber Sands si Sandbanks, unde exista o coada masiva pentru feribot, erau pline si intorceau oamenii din drum, intrucat au fost emise avertizari similare de distantare sociala, in conditiile in care se asteapta temperaturi record la sfarsitul saptamanii.Pe fondul temerilor Regatului Unit ar putea suferi un al doilea val de Coronavirus precum tari ca Spania si Franta , britanicii au fost avertizati ca ar putea fi intorsi din drum daca plajele sunt atat de pline incat distantarea sociala nu mai poate avea loc.Saptamana trecuta, multe persoane care ocupasera locuri au fost indepartate de pe plajele Brighton si Bournemouth, pe masura ce acestea deveneau supra-aglomerate.Temperatura este asteptata sa atinga 36 C in acest weekend, dupa ce saptamana trecuta se inregistrasera 37,8 C la Heathrow in vestul Londrei.Recordul absolut de temperatura din Regatul Unit a fost inregistrat pe 25 iulie 2019 la Gradina Botanica din Cambridge in estul Angliei - 38,7 C.