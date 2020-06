Guvernul britanic respinge recomandarile medicilor privind purtarea obligatorie a mastii in spatii publice

Ziare.

com

The British Medical Association, un sindicat al medicilor, a declarat ca purtarea mastii ar trebui sa fie obligatorie in "toate spatiile publice unde distantarea sociala nu este intotdeauna posibila".Ministrul Transporturilor, Grant Shapps, a declarat pentru BBC ca guvernul crede ca exista o "posibilitate mai mare" de infectare cu COVID-19 in timpul unei calatorii cu mijloacele de transport in comun decat in timpul unei vizite intr-un magazin."Cred ca marea diferenta este ca intr-un magazin poti trece pe langa cineva, insa apoi vei merge mai departe", a spus Shapps."Insa in transportul public poti sta alaturi de cineva pentru 10, 20 sau 30 de minute, deci exista o sansa mult mai mare sa fii aproape de cineva pentru o perioada mai lunga de timp", a afirmat Grant Shapps.Guvernul de la Londra a anuntat o perioada de carantina de 14 zile pentru toti pasagerii curselor internationale la intrarea in Marea Britanie incepand de luni, masura in legatura cu care companiile aeriene au avertizat ca ar putea conduce la un "dezastru economic".Marea Britanie a inregistrat cel mai mare numar oficial de decese din Europa provocate de noul coronavirus - 40.000 de morti. Rata sa de infectare ramane mai mare decat in majoritatea statelor europene.