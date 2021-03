Marea Britanie majoreaza impozitul pe profit: "Nu putem permite ca datoria noastra sa creasca in continuare"

In declaratia sa referitoare la buget, sustinuta miercuri, Sunak a spus ca modificarile vor intra in vigoare dupa momentul la care Biroul pentru responsabilitate bugetara, un organism public care furnizeaza previziuni independente, se asteapta ca economia sa fi revenit la nivelul anterior pandemiei de Covid-19."In al doilea rand, protejez intreprinderile mici, cu profituri de 50.000 de lire sterline (69.816 dolari) sau mai putin, creand un impozit al profiturilor mici, mentinut la nivelul actual de 19%", a declarat Sunak pentru Camera Comunelor."Acest lucru inseamna ca aproximativ 70% dintre companii - 1,4 milioane de companii - vor fi complet neafectate". Peste 50.000 de lire sterline, va fi introdus un prag, astfel incat numai companiile cu profituri mai mari de 250.000 de lire sterline sa fie impozitate la nivelul de 25%.Biroul pentru responsabilitate bugetara se asteapta acum ca economia britanica sa revina la nivelul anterior pandemiei pana la jumatatea anului 2022, cu un avans al PIB de 4% in 2021 si de 7,3% in 2022.Cu toate acestea, Biroul a avertizat ca economia va fi in continuare cu 3% sub traiectoria sa anterioara pandemiei pe parcursul a cinci ani.Guvernul britanic a imprumutat o suma record de 355 miliarde de lire sterline de la debutul pandemiei, 17% din PIB, si se asteapta sa imprumute inca 234 de miliarde de lire sterline (10,3% din PIB) anul viitor.Imprumuturile vor scadea apoi la 4,5% din PIB in 2022/23 si 3,5% in 2023/24.Datoria publica este de asteptat sa creasca de la 88,8% din PIB in acest an la 93,8% anul viitor, ajungand la 97,1% in 2023/24."Desi este corect sa ajutam oamenii si afacerile intr-o criza acuta ca aceasta, in timpuri normale statul nu ar trebui sa se imprumute pentru a plati cheltuielile publice zilnice. In al doilea rand, pe termen mediu, nu putem permite ca datoria noastra sa creasca in continuare si, avand in vedere cat de mare este datoria noastra acum, trebuie sa acordam o atentie deosebita accesibilitatii acesteia. Si, in al treilea rand, este logic sa profitam de rate mai mici ale dobanzii pentru a investi in proiecte de capital care pot conduce la cresterea noastra viitoare", a spus Sunak.Ministrul a anuntat, de asemenea, inghetarea pragurilor de impozitare personala, eliminand "beneficiul incremental care ar fi fost creat daca pragurile ar fi continuat sa creasca odata cu inflatia". Liderul partidului laburist de opozitie, Keir Starmer, a acuzat ca bugetul lui Sunak "repara crapaturile cu hartii, mai degraba decat sa reconstruiasca bazele" economiei britanice.