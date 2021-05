Cum se apara jurnalistul BBC acuzat ca a folosit metode inselatoare pentru un interviu cu Lady Di: "Nu pot fi tras la raspundere"

Totodata Bashir le-a cerut scuze celor doi fii ai lui Lady Di, William si Harry, potrivit digi24.ro .



Reactia jurnalistului BBC vine dupa ce un raport independent publicat recent a aratat ca Martin Bashir a folosit metode "inselatoare" pentru a o convinge pe Lady Di sa-I acorde un interviu, in momentul in care casatoria sa cu Printul Charles era in declin.Potrivit anchetei, BBC a ascuns tacticile "inselatoare" pe care jurnalistul le-ar fi utilizat pentru a-si asigura faimosul interviu cu Lady Di si "nu a respectat standardele de integritate si transparenta".Lordul Dyson, judecatorul care a condus ancheta, a precizat ca BBC "nu a respectat standardele inalte de integritate si transparenta, care il caracterizeaza". Drept reactie, BBC a anuntat ca raportul a aratat "esecuri clare" si: "Ne pare foarte rau pentru acest lucru".Duminica, jurnalistul Martin Bashir a afirmat pentru The Sunday Times, ca ii pare rau fata de fiii Dianei, Harry si William si ca nu crede ca i-ar fi facut vreun rau printesei."Nu am vrut niciodata sa ii fac rau Dianei in vreun fel si nu cred ca am facut-o", a declarat el."Nu cred ca pot fi tras la raspundere pentru multe dintre lucrurile care se petreceau in viata ei si pentru problemele complexe din jurul acelor decizii", a mai spus Bashir. "Cred ca a sugera ca sunt personal responsabil este nerezonabil si nedrept", a mai afirmat jurnalistul britanic.Interviul Dianei din 1995 a fost urmarit de peste 23 de milioane de oameniInterviul a fost difuzat in 1995, in emisiunea "Panorama" si a fost vizionat de 23 de milioane de persoane, propulsand cariera lui Martin Bashir, acum in varsta de 58 de ani.Printesa Diana a afirmat in interviu ca existau trei persoane in casnicia ei, facand referire la relatia pe care printul Charles o avea cu Camilla Parker Bowles, actuala sotie si a recunoscut ca ea insasi a avut o aventura.Printul William a invinuit deficientele interviului pentru inrautatirea relatiei dintre parintii sai si a spus ca acesta a contribuit la paranoia Dianei. William a mai spus ca cel mai mult il intristeaza faptul ca mama lui nu a aflat niciodata ca a fost pacalita. El a adaugat ca printesei Diana i-au gresit "nu doar un reporter necinstit", ci si sefii BBC.