Masura dura in Marea Britanie: Londra si sud-estul Angliei intra in carantina. O noua tulpina de coronavirus a crescut numarul cazurilor depistate

Noua tulpina a coronavirusului se raspandeste mai rapid in Marea Britanie

Premierul britanic a afirmat ca persoanele din scenariului 4 trebuie sa stea acasa si nu pot calatori iar toate persoane din toate scenariile ar trebui sa stea in zonele lor locale si sa nu calatoreasca, scrie Digi24.ro Depistarea unei noi tulpini a virusului a sporit temerile in privinta adunarilor sociale in vremea sarbatorilor.Noua tulpina a coronavirusului descoperita recent in Marea Britanie se raspandeste mai rapid, a anuntat medicul sef pentru Anglia Chris Whitty."Asa cum s-a anuntat inca de luni, Regatul Unit a indentificat o noua varianta a Covid-19 prin monitorizarea genomica de catre Serviciul de Sanatate Publica din Anglia", a declarat Whitty, care a adaugat ca, pe baza datelor preliminare si a cresterii rapide a incidentei imbolnavirilor in zona de sud-est, se poate afirma ca "noua tulpina se raspandeste mult mai repede".Whitty a precizat ca a fost alertata Organizatia Mondiala a Sanatatii si ca datele existente sunt analizate in continuare.