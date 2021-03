UE si Marea Britanie anunta ca lucreaza la o solutie ''reciproc avantajoasa'' in criza vaccinurilor

''Avand in vedere interdependentele noastre'' in productia de vaccinuri, ''lucram la masuri specifice (...) pe termen scurt, mediu si lung pentru a ajunge la o situatie reciproc avantajoasa si pentru a creste aprovizionarea cu vaccinuri pentru cetatenii nostri'', indica Londra si Bruxelles -ul intr-un comunicat comun. Comisia Europeana a amenintat ca va interzice exporturile catre tari precum Marea Britanie care au rate mai mari de vaccinare si care nu exporta vaccinuri in UE. Obiectivul este de a proteja aprovizionarea cu vaccinuri pentru proprii cetateni ai blocului comunitar european care se confrunta cu un al treilea val al pandemiei, noteaza Reuters.