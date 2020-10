Mai multi interlopi din Romania ar fi implicati in cea mai mare frauda din istoria Regatului Unit, privind ajutoarele de stat date in timpul pandemiei

Episodul cu romanca

Publicatia citeaza o sursa din ancheta aflata in desfasurare, potrivit careia escrocii au furat o parte din banii alocati pentru pandemie prin falsificarea documentelor. Intr-un caz, 30 de persoane care au solicitat ajutoare guvernamentale avand domiciliul declarat la aceeasi adresa.Intr-un alt caz, cineva a incercat sa fuga din Marea Britanie cu 80.000 de euro ascunsi in bagaje. Escrocii au profitat de faptul ca schema guvernamentala prevede acordarea mai intai a ajutorului de bani in numerar si abia apoi furnizarea dovezilor, mai noteaza Daily Mail. Grupari de crima organizata din Turcia, Bulgaria , Albania, Polonia si Romania sunt "toate implicate in fraude", sustine sursa citata. Pana la 90% din intreaga frauda ar fi fost facuta de aceste grupari.," repeta sursa din ancheta.Sursa a povestit un episod cu o romanca care a sunat la autoritati dupa ce contul sau fusese inghetat, deoarece trezise suspiciuni. Ea ar fi pretins ca locuieste intr-un apartament cu trei dormitoare, cu trei copii, intr-o zona destul de saraca, dar a cerut ajutoare de 2.500 de lire sterline pe luna. La randul sau, si sotul ei pretindea bani.Cand oficialul a incercat sa-i atraga atentia asupra unor neconcordante, romanca s-ar fi plans: "Frigiderul meu este spart, aragazul meu este spart. Am nevoie de un avans si nu pot vorbi cu proprietarul meu."Dupa alte verificari, el constatat ca un numar de 15 persoane faceau reclamatii de la aceeasi adresa, dar ca locuiau intr-un conac dintr-o zona populara printre fotbalistii profesionisti."Cand i-am aratat acest lucru, ea a inchis telefonul", povesteste sursa. Potrivit acestuia, mai tarziu a aflat ca femeia avea legatura cu o retea de traficanti care a cumparat recent o strada intreaga de case in Romania.Guvernul britanic intentioneaza acum sa aplice legile anticoruptie pentru a stopa fraudele. "Vom plati acest lucru timp de generatii", a declarat sursa pentru Daily Mail.