VIDEO Politistul care le-a vorbit in romana unor tineri galagiosi pe o strada din Londra: "Zi-le ceva ca esti roman de-al nostru!"

Unul dintre tinerii romani a filmat scena si a postat imaginile pe Tik Tok. Ulterior, videoclipul s-a viralizat si se apropie de 4.000 de distribuiri pe Facebook "Zi-le ceva ca esti roman de-al nostru!", i-a cerut unul dintre cei care deranjau linistea publica politistului care vorbea limba romana. Politistul le-a raspuns in aceeasi limba: "Luati astea si plecati mai repede, ca avem treaba", scrie Adevarul.ro Politistul de origine romana a dat mana si s-a imbratisat cu unul dintre tineri, dupa care le-a cerut tot in limba romana sa plece.Odata cu Brexitul, romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS) pana la 30 iunie 2021, astfel incat sa poata beneficia de aceleasi drepturi ca si pana acum, informeaza Ambasada Romaniei la Londra.