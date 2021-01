Marea Britanie a vaccinat aproximativ doua milioane de oameni impotriva coronavirusului

"In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul", a afirmat Hancock la BBC TV.Intrebat cate persoane au fost vaccinate, ministrul a raspuns: "Aproximativ doua milioane, dar vom publica situatia exacta maine, iar apoi in fiecare zi".Marea Britanie isi propune sa vaccineze aproximativ 14 milioane de oameni pana la jumatatea lunii februarie.