Marea Britanie a vaccinat peste 15 milioane de persoane. Incepe o noua etapa a campaniei, pentru cei de peste 65 de ani

Categoriile prioritare

"Astazi am atins o borna importanta in programul national de vaccinare al Marii Britanii ", a scris prim-ministrul pe Twitter "O veste fantastica: peste 15 milioane de persoane au primit pana acum prima doza de vaccin impotriva COVID-19", a postat pe aceeasi retea de socializare si ministrul Sanatatii.Criticat in mai multe randuri pentru lentoare si ezitare, premierul britanic reuseste astfel sa indeplineasca obiectivul ca pana la aceasta data sa fie vaccinate patru categorii prioritare.Aceste categorii sunt persoanele de peste 70 de ani, ingrijitorii din prima linie, angajatii si persoanele internate in centrele de varstnici si cei mai vulnerabili pacienti, ceea ce inseamna 15 milioane de persoane, dintr-o populatie totala de 66 de milioane.Anuntul cu indeplinirea obiectivului survine cu o saptamana inainte de prezentarea "foii de parcurs" a guvernului, asteptata la 22 februarie, in vederea iesirii treptate din 'lockdown' - al treilea din Marea Britanie -, introdus de la inceputul anului in contextul aparitiei unei tulpini mai contagioase a virusului , care a dus la o explozie a epidemiei.Guvernul spera sa poata redeschide scolile de la 8 martie si sa relaxeze anumite restrictii, pentru a permite, de exemplu, intalnirile intre doua persoane din familii diferite in exterior.Marea Britanie, cea mai afectata tara din Europa, cu 117.000 de morti, incepe de luni o noua etapa a campaniei de vaccinare, care se va extinde la persoanele intre 65 si 69 de ani.Pentru a combate importul de noi tulpini ale virusului, tot luni va intra in vigoare si sistemul de carantina obligatorie in hotel pentru cetatenii britanici sau irlandezi care vin din 33 de tari de risc, de unde sosirile non-rezidentilor sunt interzise.