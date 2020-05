Marea Britanie anunta inca 2.000 de cazuri de COVID-19 si 134 de morti in ultimele 24 de ore

Ziare.

Guvernul condus de Boris Johnson isi mentine planul de a redeschide incepand de luni, 1 iunie, scolile si pietele in aer liber in Anglia si a celorlalte centre comerciale neesentiale incepand din 15 iunie.In acest timp, ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a spus la o conferinta de presa ca medicamentul antiviral Remdesivir "este probabil cel mai mare pas in tratamentul impotriva coronavirusului".Pe de alta parte, premierul Johnson se afla sub o puternica presiune pentru a-l demite pe consilierul sau principal, Dominic Cummings, care a incalcat restrictiile antiepidemice efectuand doua deplasari in afara Londrei.Peste 46.000 de persoane au murit in Regatul Unit pana la jumatatea lunii mai avand drept cauza suspectata sau confirmata a decesului noul coronavirus, ceea ce reprezinta mult mai mult decat bilantul autoritatilor sanitare, a indicat marti Biroul national de statistica (ONS).Mare Britanie va redeschide in iunie mii de magazine stradale si centre comerciale, a declarat luni premierul Boris Johnson, stabilind un program pentru afaceri in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor legate de coronavirus.Luni a fost sarbatoare legala in Marea Britanie, iar temperaturile au fost ridicate, asa ca oamenii nu au stat in case si au luat cu asalt plajele si parcurile abia deschise.Sute de britanici s-au plimbat pe plaje si prin parcuri pentru a se bucura de vremea calda, determinand autoritatile sa faca apel la "bunul simt" al cetatenilor.