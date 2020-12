Marea Britanie interzice echipamentele Huawei de anul viitor: Reprezinta un risc la adresa securitatii nationale

Departamentul pentru Digital, Cultura, Media si Sport al guvernului britanic a anuntat ca, din septembrie 2021, operatorii de comunicatii din Marea Britanie nu vor mai avea voie sa instaleze in retele proprii echipamente produse de Huawei.La fel ca Statele Unite, Marea Britanie spune ca echipamentele Huawei din infrastructura de comunicatii reprezinta un risc la adresa securitatii nationale.Decizia reprezinta o intoarcere la 180 de grade a oficialitatilor din Marea Britanie, care, la inceputul anului, sustineau cu tarie ca nu vor ceda presiunilor americane si nu vor lua masuri impotriva Huawei.Chiar si asa, masura nu reprezinta o surpriza, existand indicii inca din aceasta vara care aratau ca Marea Britanie lucreaza la o strategie impotriva companiei chineze.Guvernul britanic a prezentat un plan prin care se urmareste inlocuirea pana in 2027 a echipamentelor Huawei instalate deja. Acest plan include o asa-numita strategie de diversificare a lantului de aprovizionare cu echipamente 5G, de care vor beneficia Nokia si Ericsson.Guvernul britanic a stabilit si un fond de 250 de milioane de lire pentru punerea in aplicare a acestor masuri si sustinerea operatorilor de telecomunicatii in eforturile de inlocuire a echipamentelor Huawei.