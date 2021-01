Marea Britanie: Liderul opozitiei laburiste Keir Starmer cere un lockdown in intreaga Anglie, in termen de 24 de ore

Starmer i-a solicitat premierului Boris Johnson sa inaspreasca restrictiile in scopul limitarii raspandirii COVID-19 in Anglia, unde in mod clar epidemia este "scapata de sub control"."In mod evident, virusul este scapat de sub control si nu este bine ca prim-ministrul lasa de inteles ca vor fi aplicate restrictii suplimentare intr-o saptamana sau doua sau trei", a explicat liderul laburist, care a cerut impunerea "in urmatoarele 24 de ore a unor restrictii nationale".Dupa ridicarea lockdown-ului national la finalul lunii noiembrie, premierul Boris Johnson a revenit in decembrie la aplicarea unor restrictii regionale. Aceasta strategie nu mai este insa eficienta dupa descoperirea unei noi variante a SARS-CoV-2.In cea mai mare parte a tarii, locuitorilor li s-a cerut sa ramana in locuinte si sa evite calatoriile neesentiale, iar magazinele, barurile si restaurantele au primit dispozitie sa stea inchise.Boris Johnson a atentionat duminica dimineata ca in unele parti ale tarii ar putea fi introduse restrictii mai stricte, dar a refuzat sa ofere detalii.Regatul Unit a inregistrat duminica 54.990 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore - a sasea zi consecutiva cu peste 50.000 de noi cazuri - si 454 decese cauzate de noul coronavirus.