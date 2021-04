Marea Britanie ar urma sa trimita nave de razboi in Marea Neagra, "in semn de solidaritate cu Ucraina si NATO"

Mobilizarea, intr-o perioada in care tensiunile au crescut intre Ucraina si Rusia, nu a fost confirmata de oficialii britanici.Un distrugator Type 45 inarmat cu sistem antiracheta si o fregata anti-submarin Type 23 vor parasi grupul Marinei Regale din Mediterana si se vor indrepta prin stramtoarea Bosfor spre Marea Neagra, potrivit The Sunday Times.Avioane de lupta si elicoptere Merlin vor fi pregatite pe nava pavilion HMS Queen Elizabeth pentru a veni in sprijinul navelor de razboi din Marea Neagra.Tensiunile dintre Moscova si Kiev au crescut in urma unei consolidari a trupelor ruse de-a lungul granitei si a confruntarilor din estul ucrainei dintre armata si separatistii pro-rusi.Un purtator de cuvant al Ministerului britanic al Apararii a declarat pentru TST ca guvernul lucreaza indeaproape cu Ucraina pentru a monitoriza situatia si a facut apel la Rusia sa detensioneze situatia."Regatul Unit si aliatii nostri internationali sunt fermi in sprijinul suveranitatii Ucrainei si a integritatii teritoriale", a fost citat purtatorul de cuvant. Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters.Cresterea prezentei navelor de razboi in Marea Neagra coincide cu suplimentarea trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, Moscova afirmand ca este vorba despre un exercitiu defensiv temporar, pe fondul escaladarii luptelor in estul Ucrainei intre separatistii sustinuti de Rusia si fortele guvernamentale ucrainene.