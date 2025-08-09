Marea Britanie, paralizata de o greva nationala

Autor: Ana Ilie
Joi, 30 Iunie 2011, ora 13:58
2980 citiri
Marea Britanie, paralizata de o greva nationala

Sute de mii de functionari publici din Marea Britanie au intrat, joi, in greva nationala pentru 24 de ore. Sunt afectate mii de scoli, oficii pentru forta de munca, tribunale, aeroporturi si porturi.

Liderii sindicatelor britanice au anuntat organizarea unui mars in centrul Londrei, in semn de protest fata de schimbarile in sistemul de pensii anuntate de Guvern, scrie BBC.

Britanicii sustin ca noile planuri guvernamentale prevad mai multa munca si contributii suplimentare, pentru o pensie redusa.

Guvernul replica insa ca masurile sunt "corecte fata de contribuabili".

Impactul actiunii greviste coordonate intre mai multe sindicate britanice a inceput sa se faca simtit inca de miercuri seara, cand unii angajati ai vamii britanice si-au parasit posturile. Calatorii au fost anuntati sa se astepte la intarzieri la sosirea in Marea Britanie in porturi si aeroporturi.

Cei care pleaca din insula nu vor avea insa neplaceri, intrucat intra in contact cu angajatii aeroporturilor, care nu s-au alaturat grevei.

Greva initiata de Sindicatul National al Profesorilor, Asociatia Profesorilor si Lectorilor si Sindicatul Universitatilor si Colegiilor afecteaza Anglia si Tara Galilor.

Guvernul crede ca unul din cinci angajati publici, din cei 500.000 cati are sectorul public in Marea Britanie, se va afla joi in greva.

Multe din sindicatele care nu s-au alaturat joi grevei continua negocierile cu Guvernul.

#Marea Britanie, #Marea Britanie greva, #Marea Britanie pensii , #Marea Britanie
