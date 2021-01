Marea Britanie anunta un record de decese si grabeste campania de vaccinare

Aproape 1 milion de persoane vaccinate in Marea Britanie

In, unde luna trecuta a fost descoperita o noua tulpina mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, au fost raportate vineri 53.285 de noi cazuri de COVID-19 si 613 noi decese. Cresterea alarmanta a cazurilor de imbolnavire, explicata de autoritatile britanice prin aceasta noua tulpina, risca sa provoace un colaps al sistemului sanitar, astfel ca vor fi reactivate spitalele de campanie.Pe de alta parte, Marea Britanie se distinge prin avansul in campania de vaccinare, fiind singura tara unde, pe langa vaccinul produs de, a fost autorizat si cel produs de compania, acesta urmand sa fie administrat populatiei britanice incepand de luni, 4 ianuarie.Desi, conform testelor clinice, vaccinul AstraZeneca are o eficacitate mai redusa decat vaccinul Pfizer-BioNTech, guvernul de la Londra spera ca prin vaccinarea rapida a unui numar cat mai mare de persoane va reusi sa puna epidemia sub control.Potrivit BBC, pana vineri 944.539 de persoane din Marea Britanie au fost vaccinate cu prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech. Insa o asociatie a medicilor a criticat decizia guvernului de schimbare a planului de vaccinare, conform caruia pentru imunizarea a cat mai multe persoane in cazul ambelor vaccinuri a doua doza va fi administrata la 12 saptamani dupa prima, desi producatorul vaccinului Pfizer-BioNTech recomanda administrarea celei de-a doua doze din acest vaccin la 21 de zile dupa prima.Intre timp,a anuntat prelungirea cu 14 zile a suspendarii transporturilor aeriene si navale cu Marea Britanie, ''din cauza incertitudinii privind extinderea noii variante de coronavirus''.Tot vineri, compania farmaceutica germana BioNTech a anuntat ca impreuna cu partenerul ei american Pfizer cauta solutii pentru sporirea productiei vaccinului lor impotriva COVID-19, avertizand asupra lacunelor in aprovizionare in Uniunea Europeana pana cand vor fi autorizate si alte vaccinuri.Vaccinul Pfizer-BioNTech este deocamdata singurul vaccin impotriva COVID-19 autorizat in Uniunea Europeana, dar autorizarea sa relativ tarzie de catre agentia specializata a UE si cantitatea redusa de vaccin comandata de Comisia Europeana - care si-a asumat incheierea contractelor cu producatorii de vaccinuri in numele statelor membre - au ca efect un ritm lent de aprovizionare.