Marea Britanie si UE au convenit sa reia duminica negocierile, intr-o ultima incercare de rezolvare a divergentelor semnificative

Recunoscand distanta dintre pozitiile lor, decizia liderilor de a relua discutiile care s-au blocat in trei dintre cele mai spinoase probleme sugereaza ca ambele parti inca mai cred ca pot asigura un acord care sa reglementeze relatii comerciale in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari pe an.Dar nu este clar daca vreuna dintre parti si-a schimbat pozitia pentru a permite un progres care s-a dovedit evaziv de cand Marea Britanie a parasit UE la 31 ianuarie si a intrat intr-o perioada de tranzitie, cu majoritatea regulilor neschimbate, se va incheia la sfarsitul acestui an.Intr-o declaratie comuna, cei doi lideri au spus, recunoscand gravitatea diferentelor lor, ca "am fost de acord ca ar trebui intreprins un efort suplimentar de catre echipele noastre de negociere pentru a evalua daca acestea pot fi rezolvate". "Niciun acord nu este fezabil daca aceste probleme nu sunt rezolvate", au spus ei dupa ce au vorbit sambata mai mult de o ora."Prin urmare, ii instruim pe sefii negociatori sa se reuneasca maine la Bruxelles . Vom vorbi din nou luni seara".Discutiile au fost intrerupte vineri, din cauza dezacordurilor referitoare la trei domenii: sectorul pescuitului, asigurarea unor garantii de concurenta loiala si modalitatile de solutionare a conflictelor viitoare.Surse din ambele parti au declarat ca cererile franceze cu privire la drepturile de pescuit in apele britanice au ramas o problema cheie, iar unii membri ai Partidului Conservator Johnson au sugerat ca oficialii UE ar trebui sa-l convinga pe presedintele francez Emmanuel Macron sa sustina un acord.Un oficial al UE a declarat ca pauza in discutii a fost mai degraba despre teatru decat despre substanta."Fiecare parte are nevoie de un pic de drama pentru a putea vinde acest lucru."Johnson, un lider al campaniei Marii Britanii de a parasi UE, trebuie sa fie capabil sa-i convinga pe sustinatorii Brexit ca a asigurat o separare totala, recuperand ceea ce a numit in timpul campaniei electorale de anul trecut suveranitatea tarii.Von der Leyen nu vrea sa ofere prea mult Londrei de teama de a incuraja alte state membre sa plece si trebuie, de asemenea, sa incheie un acord care sa nu nemultumeasca cele 27 de state membre.Premierul irlandez Micheal Martin a salutat decizia de a relua discutiile, spunand pe Twitter : "Ar trebui depuse toate eforturile pentru a ajunge la un acord".Daca cele doua parti nu reusesc sa ajunga la o intelegere, Brexitul se va incheia dezordonat, intr-o perioada in care Marea Britanie si Europa se confrunta cu costurile economice uriase ale pandemiei de Covid-19.Negociatorii britanici si UE au intrerupt vineri discutiile comerciale pentru a-si chema liderii sa incerce sa reduca diferentele si sa obtina un acord, dupa ce o saptamana de negocieri nu au reusit sa puna capat divergentelor semnificative intre cele doua parti.