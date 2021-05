Varul Reginei Elisabeta a II-a, filmat in timp ce-si "vindea" influenta pe internet. Ce promisiune a facut printul Michael de Kent unor investitori VIDEO

Jurnalisti de la cele doua institutii media s-au dat drept reprezentanti ai unei companii sud-coreene care investeste in aur si care incearca sa investeasca in Rusia. In timpul unei intalniri, filmata cu camera ascunsa, printul Michael de Kent, in varsta de 78 de ani, le-a propus serviciile sale de reprezentare pentru 10.000 de lire pe zi (11.500 de euro) si le-a spus ca poate inregistra un discurs de sustinere de la domiciliul sau de la Palatul Kensington din Londra, care este de asemenea si resedinta printului William, pentru 200.000 de dolari (164.000 de euro).Prezent la intalnire, asociatul sau Simon Reading s-a laudat cu rolul printului Michael de Kent de "ambasador neoficial al majestatii sale in Rusia" si l-a prezentat ca "un prieten al Rusiei", conform Sunday Times si citat de Agerpres.El a dat asigurari ca relatiile sale cu Vladimir Putin nu au fost afectate de tensiunile cu Moscova, deoarece el nu are de-a face cu "turbulentele politice".Conform aceleiasi surse, Simon Reading a profitat deja de o receptie la Palatul Kensington in 2013, in prezenta printului, pentru a tranzactiona un acces la Kremlin.Printul Michael de Kent a fost decorat cu Ordinul Prieteniei in 2009 de presedintele rus de atunci, Dmitri Medvedev , in perioada in care Vladimir Putin era premier.Citate de agentia britanica de presa PA, serviciile printului Michael de Kent au dat asigurari ca el nu a mai avut niciun contact cu Vladimir Putin de la o intalnire din 2013. Ele au mai precizat ca Simon Reading, "un prieten bun, dorind sa ajute, a facut sugestii pe care printul Michael nu le-ar fi dorit si pe care nu le-ar fi putut realiza".Printul nu este considerat un membru activ al familiei regale si nu este remunerat de Casa Regala . El isi castiga existenta prin activitatile de consiliere, relateaza Deschide.md Aceste dezvaluiri sunt totusi stanjenitoare intr-un moment in care relatiile dintre Londra si Moscova sunt la cel mai scazut nivel, fiind afectate de o serie de crize, de la otravirea fostului spion Aleksandr Litvinenko in 2006 la Londra la otravirea lui Serghei Skripal in 2018, trecand prin numeroase dezacorduri diplomatice.