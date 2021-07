Operatiune de salvare in Canalul Manecii: 78 de migranti au fost recuperati in timp ce incercau sa ajunga in Marea Britanie

Serviciile de salvare franceze au fost informate mai intai ca o ambarcatiune cu migranti se afla in dificultate in zona Dyck, in largul orasului Dunkerque (nordul Frantei), potrivit unui comunicat al prefecturii maritime a Canalului Manecii si Marii Nordului. Cei 35 de ocupanti, intre care cinci femei si sase copii, au fost salvati si lasati in portul Calais (nord) in jurul orei 10:00 (08:00 GMT).De altfel, 43 de migranti aflati in dificultate in largul Touquet (nord) au fost salvati, intre care ''sapte raniti care pareau sa aiba leziuni cutanate'', si adusi din nou in portul vecin Boulogne-sur-Mer. Ei au fost preluati de serviciile de urgenta locale si de politia de la frontierele franceze.Aceste operatiuni de salvare cresc la 236 numarul de migranti salvati in stramtoarea Pas-de-Calais incepand de vineri.