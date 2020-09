Negociatorul britanic David Frost: Marea Britanie si UE trebuie sa rezolve mai multe subiecte dificile, inainte de a incheia un acord comercial

"Exista inca subiecte dificile, iar unele divergente sunt inca semnificative", a spus Frost dupa a opta runda de negpocieri privind un nou parteneriat intre UE si Londra.Frost a afirmat ca guvernul britanic este dedicat in continuare sa lucreze din greu pentru a ajunge la un acord pana la jumatatea lunii octombrie."Am fost clari, in mod constant, inca de la inceputul acestui proces in privinta bazei pentru care este posibil acordul pentru noi. Aceste fundamente raman", a spus Frost, adaugand ca ambele parti au convenit sa se intalneasca din nou la Bruxelles , saptamana viitoare.