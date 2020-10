Negocierile pentru acordul comercial dintre UE si Marea Britanie. Boris Johnson, "dezamagit" ca nu au avut loc progrese

"Premierul a notat dorinta unui acord, dar si-a exprimat dezamagirea ca nu au avut loc progrese mai multe in ultimele doua saptamani", potrivit unui comunicat al biroului lui Boris Johnson.Seful guvernului de la Londra a purtat miercuri o discutie telefonica cu von Der Leyen si cu Charles Michel, presedintele Consiliului European."Premierul a mai spus ca a asteptat cu interes sa afle rezultatul Consiliului European si ca va reflecta inainte de a stabili pasii urmatori ai Marii Britanii, in contextul declaratiei sale din 7 septembrie.Johnson a afirmat pe 7 septembrie ca este nevoie ca Marea Britanie si UE sa ajunga la un acord comercial referitor la Brexit pana la Consiliul European din 15 octombrie, pentru ca acesta sa poata intra in vigoare pana la sfarsitul anului.