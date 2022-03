Summitul informal dintre UE si Regatul Unit s-a incheiat, dar negocierile pe marginea planului britanic asupra Brexitului se afla in impas. In vreme ce britanicii cer mai mult respect din partea Uniunii, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii transmite lui May ca nu se poate alege si cu cireasa de pe prajitura.

May a adoptat un ton sfidator in timpul conferintei de presa de la resedinta din Downing Street 10, cerand mai mult respect pentru pozitia Marii Britanii si pentru rezultatul referendumului din 2016, transmite CNN.

La doar o zi de la reintoarcerea de la Salzburg, Austria, May cere imperativ UE sa-si formuleze clar obiectiile sau sa vina cu un plan alternativ.

"De-a lungul acesui proces, noi am tratat intotdeauna cu respect Uniunea Europeana. Regatul Unit cere acelasi lucru. Este esential pentru a ramane in bune relatii la final", a spus May.

Cabinetul britanic sperase ca summitul informal de la Salzburg sa netezeasca drumul catre intalnirea formala din Octombrie, unde se asteapta adoptarea rezolutiei cu privire la intelegerile pe temele majore ale Brexitului. Liderii celor 27 natiuni europene care raman in Uniune au avut o insa pozitie neasteptat de inflexibila, respingand propunerile liderului britanic.

Propunerile Theresei May pe tema privind viitoarele relatii bilaterale au fost respins de liderii europeni la summitul informal din orasul austriac Salzburg, acestia cerand Londrei garantii privind frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda.

Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a spus ca initiativele cheie ale planului conceput la resedinta din Chequers a premierului, in iulie, "nu vor functiona" in forma lor actuala.

Presedintele francez Emmanuel Macron a mers chiar mai departe, spunand ca proiectul Brexitului in ansamblu a fost impus britanicilor de niste "mincinosi" care au dat bir cu fugitii imediat dupa referendum, nedorind sa-si asume consecintele pana la capat.

In declaratia sa de la Downing Stree, May a refuzat sa accepte umilinta, declarand ca mingea este acum in terenul europenilor. "In acest stadiu avansat al negocierilor, nu poti sa respingi pur si simplu propunerile celuilalt fara a da explicatii detaliate si fara a veni cu alternative", a spus ea..

"Avem nevoie sa auzim de la UE care sunt problemele pe care ei le vad si care sunt solutiile alternative, pe care apoi le putem discuta. Pana atunci, nu avem cum progresa. Iar intre timp, noi vom continua pregatirile pentru situatia in care nu vom ajunge la nicio intelegere"

Tusk a luat-o peste picior pe May

Atat la receptia de la Salzburg, cat si la conferinta de presa de vineri, May a parut afectata in mod special de atitudinea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk.

"Ieri ne-a spus ca propunerile noastre submineaza piata comuna a Uniunii Europene. Nu a dat niciun fel de explicatii pentru asta si nici nu a venit cu vreo contra-propunere. Suntem asadar in impas", a spus May.

Joi, Tusk a postat pe Instagram o fotografie in care pare a o lua peste picior pe May. In imagine Tusk ii ofera prajituri lui May la receptia de bun-venit, iar textul este: "Doriti cumva o prajitura? Ne pare rau, nu avem din cele cu cirese deasupra."

Postarea ironica face referire la expresia deseori folosita de oficialii europeni, ca "Marea Britanie si-a ales prajitura si acum va trebui sa o manance pana la capat", iar referirea la pretentia de avea o cireasa desupra (in engleza "cherry-picking") trimite la dorinta britanicilor de a-si pastra doar avantajele pietei unice si de a scapa de obligatiile nedorite.

Deputatul conservator Charlie Elphicke a numit postarea lui Tusk "incredibil de lipsita de respect".

Intr-o declaratie de vineri, Tusk a adaugat ca "ramane convins ca un compromis acceptabil pentru toti inca este posibil", si s-a referit la Regatul Unit ca la un prieten apropiat, spunand ca a fost mereu un "admirator sincer al prim-ministrului May."

In contrast, May afirmase in aceeasi zi ca cele doua parti mai au "un drum lung de parcurs ", subliniind insa ca partea britanica "este gata" sa lucreze pentru a depasi orice dificultate.

Problema majora in care nu exista un acord este frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda, care ramane parte a Uniunii Europene. Ambele parti cauta solutii pentru a evita reinstaurarea unei frontiere "dure", deoarece acordul din Vinerea Mare, care a adus pacea in lungul razboi civil din Irlanda de Nord, se baza tocmai pe inlaturarea posturilor de control dintre cele doua tari.

"Planul Chequers" prevede un acord asupra liberului schimb de bunuri si servicii astfel incat controlul vamal sa nu fie necesar, iar May spune ca nu exista alternativa, deoarece ideile care sustin ca frontiera si punctele vamale sa fie mutate efectiv intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit sunt total inacceptabile.

"Niciodata nu voi fi de acord cu asta - si niciun premier britanic nu va fi vreodata de acord. Daca europenii cred ca voi ceda, se inseala amarnic. Pentru noi orice acord care nu respecta rezultatul referendumului asupra Brexitului, sau care incearca sa ne imparta tara in doua este un acord prost, iar eu intotdeauna am spus ca lipsa unui acord este preferabila unuia prost.."

Problemele de acasa

Pe langa problemele legate de negocierile aflate in impas, May este tinta unui val masiv de critici venite chiar din propriul Partid Conservator, in special de la promotorii Brexitului, care o acuza ca nu este suficient de transanta fata de europeni.

May doreste, asadar, ca prin inasprirea tonului fata de negociatorii europeni sa dea satisfactie acestor critici, mai ales ca in 30 septembrie va avea loc congresul anual al conservatorilor.

Jacob Rees-Mogg, parlamentar conservator si presedintele influentului Grup de Cercetari Europene,un fervent militant pro-Brexit, a reactionat deja laudand tonul "puternic si transant" adoptat de May, continuand insa sa sustina ca planul Chequers ar trebui abandonat cu totul.

Intre timp suporterii curentului "Remain", cei ce au militat pentru un vot favorabil ramanerii in UE, isi strang randurile in sustinerea unei campanii ce solicita un nou referendum, un "vot popular" asupra acordului cu UE, care ar putea anula in intregime Brexitul.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un oponent vocal al Brexitului, a avertizat ca pozitia premierului May aduce tara "cu un nou pas mai aproape de cel mai prost rezultat posibil al negocierilor - lipsa unui acord, lucru ce ar fi catastrofal, distrugand locuri de munca si amenintand economia."

Khan, membru al Partidului Laburist de opozitie, a lansat un apel premierului May sa-si revizuiasca pozitia. "Incercarea de a pasa responsabilitatea asupra EU nu va reusi sa o salveze".

In plus, mai multi ministri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit si ar putea demisiona daca sefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime.

