Vesti bune din Marea Britanie: niciun deces cauzat de COVID 19 in ultimele 24 de ore

Conform ultimului bilant oficial , tara - cea mai afectata din Europa, cu 127.782 de decese in total - a inregistrat marti 3.165 de cazuri de contaminare suplimentare (aproape 4,5 milioane in total), o crestere fata de saptamanile anterioare.Acesta este rezultatul unor restrictii indelungate si al unei campanii masive de vaccinare incepute in decembrie, care a facut posibila administrarea unei prime doze la mai mult de 39 de milioane de persoane (74,9% din populatia adulta) si a unei a doua doze la peste 25 de milioane (48,9 % dintre adulti).